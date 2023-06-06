В целях самообороны: Украина имеет право наносить удары по РФ западным оружием, — министр

Борис Писториус отметил, что с украинской стороны не поступали сигналы о том, что ВСУ используют немецкой вооружение для атак по территории РФ.

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Украина в рамках международного права может использовать оружие, предоставленное западными союзниками, для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Такое применение оправдано, если удары будут наноситься в целях самообороны, заявил 6 июня министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Deutsche Welle.

Заявление главы Минобороны прозвучало во время поездки Писториуса по странам Азии. В это же время в Германии осуществляют внутренние проверки поставок вооружения в Украину.

По словам министра, хоть Украина и имеет право обороняться, Берлин не хотел бы, чтобы немецкие танки или другое предоставленное Киеву вооружение использовались в пределах российских границ.

Также Писториус отметил, что он не получал никаких сигналов от украинских властей относительно того, что они пойдут против пожеланий Германии в этом отношении.

"Я абсолютно доверяю нашим украинским партнерам", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил о намерении Брюсселя обратится к Киеву за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались "проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками" на западной границе Белгородской области России.

По этому поводу высказался представитель ГУР Андрей Юсов. Он заявил, что вопрос об использовании иностранного оружия на территории РФ нужно задавать "Российскому добровольческому корпусу" и легиону "Свобода России", которые на него уже ответили. В частности бойцы РДК сообщили, что использовали трофейную технику, которая была захвачена у россиян.