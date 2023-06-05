В ГУР отреагировали на расследование Бельгии об использовании их оружия на территории РФ

По словам спикера ГУР МО Украины Андрея Юсова, вопрос нужно адресовать не Киеву, а российским добровольцам, которые на территории РФ действуют автономно.

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В понедельник, 5 июня, в Главном управлении разведки Министерстве обороны Украины (ГУР МО) считают, что вопрос об использовании иностранного оружия на территории РФ нужно задавать "Российскому добровольческому корпусу" (РДК) и легиону "Свобода России" (ЛСР). Такое заявление сделал в комментарии "Суспільному" представитель ГУР Андрей Юсов.

"Насколько известно, то они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного/перетрофеенного оружия, техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю, что Министерство обороны прокомментирует должным образом", – сказал Юсов.

Спикер уточнил, что представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" действуют на территории РФ автономно.

В Бельгии начали расследование

Ранее в этот же день премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Брюссель намерен обратиться к Киеву за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались "проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками" на западной границе Белгородской области России.

"Наше министерство обороны и его разведывательные службы начали расследование и запрашивают информацию, чтобы определить, что именно произошло", — сказал де Кроо.

По его словам, Вооруженные силы Украины получали от западных союзников оружие при условии, что оно будет использоваться на украинской территории с целью защиты этой территории. Поэтому Брюссель хочет убедиться, что эти условия строго соблюдаются.

Напомним, 3 июня журналисты The Washington Post сообщили о наличии у добровольцев, атаковавших приграничную часть Белгородской области с территории Украины, винтовок бельгийского производства, а также оружия и техники из США и Чехии.

5 июня бойцы РДК заявили, что продолжают контролировать село Новая Таволжанка Белгородской области России, несмотря на заявления МО РФ о якобы ликвидации двух групп ДРГ при попытке форсировать реку Северский Донец и высадиться в Новой Таволжанке.