Брюссель обратил внимание на кадры с Белгородской области, где добровольцы использовали технику из США. По словам премьер-министра Александр де Кроо, бельгийская сторона относится к подобным фактам очень серьезно.

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Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо 5 июня заявил, что Брюссель намерен обратится к Киеву за разъяснениями по поводу сообщений о том, что винтовки бельгийского производства использовались "проукраинскими силами для борьбы с российскими войсками" на западной границе Белгородской области России. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Наше министерство обороны и его разведывательные службы начали расследование и запрашивают информацию, чтобы определить, что именно произошло", — сказал де Кроо.

По его словам, Вооруженные силы Украины получали от западных союзников оружие при условии, что оно будет использоваться на украинской территории с целью защиты этой территории. Поэтому Брюссель хочет убедиться, что эти условия строго соблюдаются.

Между тем бельгийский премьер отказался комментировать возможную ситуацию, при которой будет установлено, что такие условия украинской стороной были нарушены.

"Мы не должны забегать вперед, но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно", — подчеркнул де Кроо.

Напомним, 3 июня журналисты The Washington Post сообщили о наличии у добровольцев, атаковавших приграничную область Белгородской области с территории Украины, винтовок бельгийского производства, а также оружия и техника из США и Чехии.

По словам американских обозревателей, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" использовали как минимум четыре тактические машины, первоначально предоставленные Украине Соединенными Штатами и Польшей.

Анализируя видео от 22 мая, журналисты отметили, что на кадрах замечены три машины американские машины MRAP. Кроме того в руках добровольцев были бельгийские винтовки и по крайней мере одно противотанковое оружие АТ-4, широко используемое в войсках США и Запада.

"Это вызывает вопросы о непреднамеренном использовании оборудования, предоставленного НАТО, и обязательств Киева по обеспечению безопасности техники, поставляемой его сторонниками… Официальные лица США и Запада настаивают на том, чтобы Украина тщательно отслеживала потоки оружия на миллиарды долларов, поступающие в страну", — отмечено в публикации.

В свою очередь политический координатор ЛСР Илья Пономарев сказал, что легион является частью международной коалиции добровольцев, надзор за которым осуществляют украинские военные. Однако в данном случае бойцы использовали "трофеи", которые российские войска захватили у украинцев, а затем отбили обратно, поэтому его применение вполне приемлемо.