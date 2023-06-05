У ГУР відреагували на розслідування Бельгії про використання їхньої зброї на території РФ

За словами речника ГУР МО України Андрія Юсова, питання потрібно адресувати не Києву, а російським добровольцям, які на території РФ діють автономно.

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У понеділок, 5 червня, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) вважають, що питання про використання іноземної зброї на території РФ потрібно ставити "Російському добровольчому корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР). Таку заяву зробив у коментарі "Суспільному" представник ГУР Андрій Юсов.

"Наскільки відомо, то вони вже давали коментарі з цього приводу. Зокрема щодо затрофеної/перетрофеної зброї, техніки або озброєння. Що стосується інших питань, то я думаю, що Міністерство оборони прокоментує належним чином", – сказав Юсов.

Спікер уточнив, що представники "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" діють на території РФ автономно.

У Бельгії розпочали розслідування

Раніше цього ж дня прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо заявив, що Брюссель має намір звернутися до Києва за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовували "проукраїнські сили для боротьби з російськими військами" на західному кордоні Бєлгородської області Росії.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні служби розпочали розслідування та запитують інформацію, щоб визначити, що саме сталося", — сказав де Кроо.

За його словами, Збройні сили України отримували від західних союзників зброю за умови, що вона використовуватиметься на українській території з метою захисту цієї території. Тому Брюссель хоче переконатися, що ці умови суворо дотримуються.

Нагадаємо, 3 червня журналісти The Washington Post повідомили про наявність у добровольців, які атакували прикордонну частину Бєлгородської області з території України, гвинтівок бельгійського виробництва, а також зброї та техніки зі США та Чехії.

5 червня бійці РДК заявили, що продовжують контролювати село Нова Таволжанка Бєлгородської області Росії, попри заяви МО РФ про нібито ліквідацію двох груп ДРГ під час спроби форсувати річку Сіверський Донець і висадитися у Новій Таволжанці.