Бойцы РДК показали кадры из Новой Таволжанки, где МО РФ "уничтожило" ДРГ (видео)

Бойцы публикуют кадры из Новой Таволжанки Белгородской области. Добровольцы свободно перемещаются по населенному пункту.

Related video

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что продолжают контролировать село Новая Таволжанка Белгородской области России. Об этом сказано в сообщении пресс-службы РДК, опубликованном 5 июня.

Российские добровольцы опровергли сообщения Минобороны РФ, которое заявляло о ликвидации двух групп ДРГ при попытке форсировать реку Северский Донец и высадиться в Новой Таволжанке.

"Несмотря на заверения властей, бойцы РДК продолжают контролировать Новую Таволжанку", — говорится в сообщении добровольцев.

Также бойцы опубликовали видеозапись, на которой видно, как российские добровольцы свободно перемещаются по населенному пункту.

Напомним, 5 июня в Минобороны России заявили о ликвидации неких ДРГ при попытке форсировать реку Северский Донец. В МО РФ утверждают, что ликвидировали 10 бойцов, бронетехнику и лодки, на которых пытались высадиться добровольцы. В этот же день российские СМИ сообщали, что представители РДК и ЛСР форсировали Северский Донец и высадились в селе Новая Таволжанка. Добровольцы заняли три жилых здания, после чего завязался бой с подразделениями ВС РФ.

Напомним также, согласно данным интерактивной карты DeepStateMAP от 5 июня, в результате рейдов бойцов РДК и ЛСР на территории Белгородской области могла образоваться "серая зона" площадью 10 кв. км. Аналитики отметили, что это результат неудачных попыток ВС РФ отразить атаки даже после передислокации дополнительных сил Минобороны РФ.