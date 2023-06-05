На лодках и с бронетехникой: в МО РФ заявили о попытке форсирования реки в Белгородской области

В российском оборонном ведомстве утверждают, что якобы разгромили две группы российских добровольцев, которые пытались форсировать реку Северский Донец. А тем временем добровольцы сообщают о контроле над селом Новая Таволжанка.

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В Министерстве обороны России заявили о срыве попытки форсирования реки Северский Донец в Белгородской области диверсионно-разведывательными группами. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщили в пресс-центре российского ведомства.

"Вчера подразделениями Вооруженных сил и Пограничной службы ФСБ России сорвана попытка двух групп "украинских террористов" проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области", — сказано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела некие ДРГ пытались форсировать реку Северский Донец и высадились на окраине села Новая Таволжанка Белгородской области.

В Минобороны РФ отрапортовали, что якобы ударами авиации и артиллерийским огнем уничтожили ДРГ.

"В результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти "террористов", две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО "Град" в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории", — сказано в сообщении.

Отметим, что 5 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" опубликовали видео из села Новой Таволжанки. На видео добровольцы свободно перемещаются по населенному пункту, несмотря на заявления МО РФ.

"Несмотря на заверения властей, бойцы РДК продолжают контролировать Новую Таволжанку", — сказано в сообщении российских добровольцев.

Отметим также, что 5 июня российские СМИ информировали о том, что представители РДК и ЛСР по реке Северский Донец добрались к населенному пункту Новая Таволжанка. 20 добровольцев заняли три жилых здания в населенном пункте. Затем начался бой с подразделениями российского Минобороны, писали российские Telegram-каналы.

Напомним, в сети публиковали видео предполагаемого захвата в плен российских военных во время вылазки бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в Белгородской области.