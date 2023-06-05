На човнах і з бронетехнікою: у МО РФ заявили про спробу форсування річки у Бєлгородській області

У російському оборонному відомстві стверджують, що нібито розгромили дві групи російських добровольців, які намагалися форсувати річку Сіверський Донець. Тим часом добровольці повідомляють про контроль над селом Нова Таволжанка.

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У Міністерстві оборони Росії заявили про зрив спроби форсування річки Сіверський Донець у Бєлгородській області диверсійно-розвідувальними групами. Про це у понеділок, 5 червня, повідомили у пресцентрі російського відомства.

"Вчора підрозділами Збройних сил та Прикордонної служби ФСБ Росії зірвано спробу двох груп "українських терористів" проникнути на територію Бєлгородської області в районі населеного пункту Нова Таволжанка Бєлгородської області", — сказано в повідомленні.

У російському оборонному відомстві стверджують, що під прикриттям інтенсивного артилерійського обстрілу якісь ДРГ намагалися форсувати річку Сіверський Донець і висадилися на околиці села Нова Таволжанка Бєлгородської області.

У Міноборони РФ відрапортували, що нібито ударами авіації та артилерійським вогнем знищили ДРГ.

"Внаслідок вогневого ураження ліквідовано понад 10 "терористів", два човни та один бронеавтомобіль. Крім того, в процесі контрбатарейної боротьби подавлено п'ять українських мінометних взводів та знищено: бойову машину РСЗВ "Град" у районі міста Вовчанськ Харківської області, а також дві самохідні артилерійські установки Krab польського виробництва, які завдавали ударів по російській території", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 5 червня бійці "Російського добровольчого корпусу" опублікували відео із села Нова Таволжанка. На відео добровольці вільно переміщаються по населеному пункту, попри заяви МО РФ.

"Попри запевнення влади, бійці РДК продовжують контролювати Нову Таволжанку", — йдеться у повідомленні російських добровольців.

Зазначимо, що 5 червня російські ЗМІ інформували про те, що представники РДК і ЛСР річкою Сіверський Донець дісталися населеного пункту Нова Таволжанка. 20 добровольців зайняли три житлові будинки в населеному пункті. Потім розпочався бій із підрозділами російського Міноборони, писали російські Telegram-канали.

Нагадаємо, у мережі публікували відео передбачуваного захоплення в полон російських військових під час вилазки бійців ""Російського добровольчого корпусу" (РДК) у Бєлгородській області.