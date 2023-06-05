Рейд РДК в Белгородскую область: СМИ опубликовали видео захвата в плен военных РФ (видео)

В одном из выложенных российскими Telegram-каналами роликов боец РДК говорит о "пленных пограничниках". В другом — связанный в военной форме представляется мобилизованным уроженцем Тверской области.

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В российских Telegram-каналах тиражируются ролики предполагаемого захвата в плен российских военных во время вылазки бойцов "Русского добровольческого корпуса" (РДК) в Белгородской области, которая произошла накануне. Об этом сообщает медиа Astra.

Нет сведений о численности захваченных лиц, как и о том, где снимались эти ролики.

В одном из них боец РДК упоминает о "пленных пограничниках". В другом — связанный мужчина в военной форме представляется мобилизованным уроженцем Тверской области.

По утверждениям авторов публикации, на выложенных кадрах — 48-Алексей Беляев из города Кашин Тверской области. Журналисты ссылаются на свидетельство бывшей жены пленного россиянина.

Напомним, что представители РДК и ЛСР по реке Северский Донец добрались к населенному пункту Новая Таволжанка. По информации, размещенной российскими пабликами, 20 добровольцев заняли три жилых здания в населенном пункте. Затем начался бой с подразделениями российского Минобороны.

Также сообщалось, что, по оценкам аналитиков из ISW, власти Белгородской области в тревоге, поскольку в РФ не знают, как быть с рейдам русских добровольцев из РДК и ЛСР.

По итогам вылазок добровольцев в Белгородской области образовалась серая зона площадью 10 кв. км. По оценкам аналитиков, Россия потеряла значительную территорию вблизи границы с Украиной из-за нецелесообразного управления и неудачных попыток армии РФ отразить атаку.