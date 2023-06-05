Тревога в Белгородской области: власти России не знают, как реагировать на рейды РДК и ЛСР, – ISW

В Институте изучения войны указывают, что местные чиновники явно не координируют действия с Минобороны РФ по отражению давления российских добровольцев. Москва увлеклась инфовойной, а реальных шагов для защиты приграничных областей от нападений нет.

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Российские власти не согласовывают действий и не знают, как реагировать на атаки на Белгородскую область. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 4 июня.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР) 4 июня совершили новый рейд в Белгородской области. Они продолжают действовать в регионе, указали специалисты.

Далее в ISW обратили внимание на сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о боях в Новой Таволжанке. А в Минобороны РФ заявляли об отступлении партизан из-за удара подразделений Западного военного округа и Пограничной службы.

Гладков отвечал на требование РДК и ЛСР поговорить про обмен российскими военнопленными. Сперва чиновник согласился встретиться, но через некоторое время отказался.

"Противоречивые ответы властей и новые сообщения о рейдах в Белгородской области говорят о том, что российское руководство не решило, как реагировать на все это. Возможно, Минобороны и Гладков не координируют действия", — добавили эксперты.

Москва сосредоточена на информационном фоне, но реальных шагов для предотвращения нападений на приграничные области России нет, говорится в отчете.

По оценкам ISW, рейды и обстрелы Белгородской области все чаще становятся предметом критики военного руководства России. Активно это использует глава группы наемников ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Он критикует Минобороны, подчеркивая отсутствие реакции министра обороны России Сергея Шойгу, начальника Главного штаба Сухопутных войск Александра Лапина и начальника Генерального штаба армии РФ Валерия Герасимова", — заявили в институте.

Пригожин также ответил саркастическим заявлением, что в России есть проблема с людьми, "у которых есть яйца". А в среде ультранационалистов не одобряют действия Гладкова за его готовность вести переговоры с РДК и ЛСР, а также за неспособность последовательно информировать общественность о ситуации в Белгородской области, заключили в ISW.

Напомним, что представители РДК и ЛСР обещали передать взятых в плен в Белгородской области российских военных Украине для пополнения обменного фонда.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 июня заявил о конце "путинской стабильности" в России. Теперь их ждет хаос и постоянные обстрелы ВС РФ жилых домов.