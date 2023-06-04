Конец эпохи "путинской стабильности": у Зеленского прокомментировали события в Шебекино

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, гражданам РФ нужно присмотреться к своей власти, которая несет за собой: хаос, обстрелы, вымогательство денег и насилие во всех проявлениях.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался о событиях, которые происходят в Шебекино Белгородской области, которые могут знаменовать конец режима. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 4 июня.

По его словам, происходящее внутри Российской Федерации можно рассматривать как конец эпохи "путинской стабильности" и гражданам нужно быть к этому готовыми.

"Россиянам стоит присмотреться… Хаос, отсутствие управления (чиновники-беглецы), тотальный обстрел российской армией жилых кварталов, агрессивное массовое мародерство, вымогательство денег за эвакуацию, насилие во всех проявлениях, произвол уголовных банд, безвластие", — говорится в сообщении.

Отдельное внимание Михаил Подоляк заострил на тотальном информационном игнорировании ситуации внутри России. По местному телевидению не рассказывают о проблеме, которая сложилась.

"Ведь того, "чего не показали по телевизору", не существует — не правда ли?" — добавил Михаил Подоляк.

Напомним, 4 июня бойцы РДК и ЛСР вызвали губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на переговоры. Добровольцы считают, что пришло время поговорить о том, какое будущее ждет Российскую Федерацию. В обмен на разговор бойцы пообещали вернуть двух пленных российских солдат.

3 июня добровольцы из РДК заявили о новом рейде на территорию России. Бойцы рассказали, что постараются закрепиться в районах, где местная власть сбежала, а люди покинули свои дома.

2 июня в британской разведке рассказали о дилемме командования ВС РФ в связи с боями внутри страны. В ведомстве считают, что россиянам придется укрепить оборону на границе или усилить рубежи в оккупированной части Украины.