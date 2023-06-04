Кінець епохи "путінської стабільності": у Зеленського прокоментували події у Шебекіно

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, громадянам РФ потрібно придивитися до своєї влади, яка несе за собою: хаос, обстріли, здирство грошей та насильство у всіх проявах.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про події, що відбуваються у Шебекіно Бєлгородської області, які можуть знаменувати кінець режиму. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 4 червня.

За його словами, те, що відбувається всередині Російської Федерації, можна розглядати як кінець епохи "путінської стабільності" і громадянам потрібно бути до цього готовими.

"Росіянам варто придивитися… Хаос, відсутність управління (чиновники-втікачі), тотальний обстріл російською армією житлових кварталів, агресивне масове мародерство, здирство грошей за евакуацію, насильство у всіх проявах, свавілля кримінальних банд, безвладдя", — йдеться в повідомленні.

Окрему увагу Михайло Подоляк загострив на тотальному інформаційному ігноруванні ситуації в Росії. На місцевому телебаченні не розповідають про проблему, що склалася.

"Адже того, "чого не показали по телевізору", не існує – чи не так?" — додав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 4 червня бійці РДК та ЛСР викликали губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова на переговори. Добровольці вважають, що настав час поговорити про те, яке майбутнє чекає на Російську Федерацію. В обмін на розмову бійці пообіцяли повернути двох полонених російських солдатів.

3 червня добровольці з РДК заявили про новий рейд на територію Росії. Бійці розповіли, що намагатимуться закріпитися у районах, де місцева влада втекла, а люди покинули свої будинки.

2 червня у британській розвідці розповіли про проблему командування ЗС РФ у зв'язку з боями всередині країни. У відомстві вважають, що росіянам доведеться зміцнити оборону на кордоні або посилити межі в окупованій частині України.