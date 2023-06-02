Бої в Росії: у британській розвідці розповіли про дилему командування ЗС РФ

У відомстві вважають, що росіянам доведеться зміцнити оборону на кордоні або посилити рубежі в окупованій частині України.

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Після того, як добровольці з Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" знову прорвали кордон РФ, російське військове командування зіткнулося з новою дилемою. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Великої Британії від 2 червня.

На думку військових Сполученого Королівства, військово-політичне командування РФ має вирішити: зміцнювати оборону в прикордонних регіонах Росії або посилювати свої рубежі на окупованих українських територіях.

На думку британської розвідки, цього разу в Міноборони РФ впоралися із добровольцями швидше, ніж 22 травня, коли добровольці звільнили село Козинка Грайворонського району Бєлгородської області.

"Однак, згідно з власним пресрелізом МО Росії, воно вдалось до розгортання на своїй території всього спектру військової вогневої потужності, включаючи бойові вертольоти та важку термобаричну ракетну установку ТОС-1А", — сказано у звіті військової розвідки.

Нагадаємо, 2 червня добровольці з Легіону "Свобода Росії" показали свою військову техніку в селі Нова Таволжанка, де зараз тривають бої. Населений пункт знаходиться на підступах до міста Шебекіно, звідки влада евакуювала місцеве населення.

Днем раніше, 1 червня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" знову прорвали російський кордон і ведуть бої зі Збройними силами РФ.

Також нагадаємо, 1 червня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про завдання удару по Шебекіну, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації.