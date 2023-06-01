Обстріл Бєлгородської області: у Шебекіні горить гуртожиток, місто знеструмлено (відео)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, у місті Шебекіно є кілька влучень у цивільну структуру. Одна людина отримала поранення.

Related video

Місто Шебекіно Бєлгородської області Росії потрапило під обстріл. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

За його словами, з РСЗВ "Град" було обстріляно будинок гуртожитку на вулиці Леніна. Крім того, чиновник повідомив про влучення снаряда в автобус. Також російські ЗМІ публікують відео гуртожитку, охопленого вогнем.

"У багатьох пабліках з'явилася інформація, що є один загиблий та двоє постраждалих в автобусі. Інформація не підтверджується ні головою округу, ні бригадою швидкої допомоги, яка оглянула автобус, — він порожній", — написав Гладков.

За його словами, є також влучання у будівлю місцевої адміністрації. Місто знеструмлене. У ході обстрілів один місцевий житель отримав осколкове поранення стопи.

При цьому російський губернатор звинувачує в обстрілах Збройні сили України, тоді як російські добровольці 1 червня повідомили про початок другої фази операції зі звільнення Росії від режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що бійці РДК та ЛСР прорвали російський кордон і рушили у бік міста Шебекіно Бєлгородської області.

Нагадаємо також, в ніч на 1 червня місто Шебекіно Бєлгородської області РФ зазнало обстрілу, який тривав понад годину. За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи. Одному з них нібито довелося ампутувати кінцівку.