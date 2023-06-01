Обстрел Белгородской области: в Шебекино горит общежитие, город обесточен (видео)

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в городе Шебекино есть несколько попаданий в гражданскую структуру. Один человек получил ранение.

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Город Шебекино Белгородской области России попал под обстрел. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из РСЗО "Град" было обстреляно здание общежития на улице Ленина. Кроме того, чиновник сообщил о попадании снаряда в автобус. Также российские СМИ публикуют видео общежития, охваченного огнем.

"Во многих пабликах появилась информация, что есть один погибший и два пострадавших в автобусе. Информация не подтверждается ни главой округа, ни бригадой скорой помощи, которая осмотрела автобус, — он пустой", — написал Гладков.

По его словам, есть также попадания в здание местной администрации. Город обесточен. В ходе обстрелов один местный житель получил осколочное ранение стопы.

При этом российский губернатор винит в обстрелах Вооруженные силы Украины, в то время как российские добровольцы 1 июня сообщили о начале "второй фазы" операции по освобождению России от режима Владимира Путина.

Напомним, Напомним, 1 июня сообщалось, что бойцы РДК и ЛСР прорвали российскую границу и двинулись в сторону города Шебекино Белгородской области.

Напомним также, в ночь на 1 июня город Шебекино Белгородской области РФ подвергся обстрелу, который продолжался более часа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела ранения получили два человека. Одному из них якобы пришлось ампутировать конечность.