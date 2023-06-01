На границе идет бой: росСМИ сообщают о прорыве ДРГ в Белгородской области

По данным российских журналистов, атакован автомобильный пункт пропуска "Шебекино" с помощью танков. Добровольцы, в свою очередь, предупреждают, что рейд в Грайворон — "это только начало".

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На границе с Россией в Белгородской области завязался бой между ДРГ и пограничниками. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает российское медиа Baza.

По сообщению росСМИ, ДРГ на танках прорвали границу и ведут бой с пограничниками и регулярными частями российской армии в районе автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

"Ночью город был под сильным обстрелом. Один из снарядов попал в здание МВД. Часть жителей решили покинуть город. Губернатор Гладков предложил помощь в размещении тем, кто сейчас самостоятельно эвакуируется из Шебекино", — сказано в сообщении росСМИ.

Отметим, что 1 июня представители Легиона "Свобода России" сообщили, что собираются вновь выдвинуться на территорию России.

"Грайворон — это только начало. В следствие трусливости путинских военных "шакалов" нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю Россию — от Белгорода до Владивостока", — сказал один из росссийских добровольцев.

Ночной обстрел Шебекино

Напомним, в ночь на 1 июня город Шебекино Белгородской области РФ подвергся обстрелу, который продолжался более часа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела ранения получили два человека. Одному из них якобы пришлось ампутировать конечность.

Позже Гладков также сообщил о работе ПВО и рассказал о разрушениях в Шебекино. По его словам, есть попадание в крышу одного из административных зданий.