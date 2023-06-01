Обстрелы Шебекино в Белгородской области: губернатор обвиняет ВСУ и сообщает о пострадавших

Отмечается, что в результате "атаки ВСУ" на Белгородскую область якобы есть пострадавшие.

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Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков пожаловался на ночные обстрелы Шебекино. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он сообщил о троих пострадавших.

"Одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу. По разрушениям: прямое попадание в частный жилой дом, в результате чего он вспыхнул. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, дома с пробитыми от снарядов стенами", — говорится в сообщении.

По его информации, есть попадание в крышу одного из административных зданий.

Он также сообщил, что над Белгородским районом сработало российское ПВО.

Напомним, что в ночь на 1 июня Шебекино РФ подверглось обстрелу, который длился более часа. По сообщению губернатора Гладкова, в результате атаки два человека получили ранения. Одному даже пришлось ампутировать концовку.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая Шебекино также подверглось обстрелам, а на Кубани БПЛА атаковал завод. По словам губернатора Белгородской области, есть повреждения зданий и автомобилей раздавались взрывы на предприятии.