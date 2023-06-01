Обстріли Шебекіно на Бєлгородщині: губернатор звинувачує ЗСУ і повідомляє про постраждалих

Відзначається, що в результаті "атаки ЗСУ" на Бєлгородську область нібито є постраждалі.

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Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков поскаржився на нічні обстріли Шебекіно. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив про трьох постраждалих.

"Одній жінці надано допомогу на місці, подальше лікування буде амбулаторно. Зараз надійшла інформація про чоловіка, який непритомний з множинними осколковими пораненнями. Бригада швидкої допомоги доправляє його до лікарні. По руйнуваннях: є пряме влучання у приватний житловий будинок, внаслідок чого він спалахнув. Також надходять дзвінки про численні пошкодження вікон та балконів у приватних та багатоквартирних будинках, є будинки з пробитими від снарядів стінами", — йдеться в повідомленні.

За його інформацією, є влучання в дах однієї з адміністративних будівель.

Він також повідомив, що над Бєлгородським районом спрацювала російська ППО.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 червня Шебекіно РФ зазнало обстрілу, який тривав понад годину. За повідомленням губернатора Гладкова, внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Одному навіть довелося ампутувати кінцівку.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 31 травня Шебекіно також зазнало обстрілу, а на Кубані БПЛА атакував завод. За словами губернатора Бєлгородської області, є пошкодження будівель та автомобілів лунали вибухи на підприємстві.