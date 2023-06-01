Обстріл тривав понад годину: у РФ заявили про атаку на Шебекіно, звинувативши у всьому ЗСУ (фото, відео)

За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок обстрілу поранення отримали дві особи. Одному з них нібито довелося ампутувати кінцівку.

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У ніч на 1 червня Шебекіно РФ зазнав обстрілу, який тривав понад годину. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, нібито ЗСУ обстріляли населений пункт. В результаті атаки двоє людей отримали поранення. Одному навіть довелося ампутувати кінцівку.

"За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан тяжкий. Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості", — написав Гладков.

Зазначимо, що жодних підтверджень своїх слів він не надав, але заявив, що постраждалих відправили до лікарні №2 Бєлгорода.

"Оперативні та аварійні служби на місці. Подвір'я обхід території буде проводитися у світлий час доби", — заявив він.

Раніше про вибухи у Шебекіно заявляли місцеві Telegram-канали, публікуючи кадри з місця подій.

Обстріл Шебекіно

Повітряна сирена в Шебекіно

Нагадаємо, що в ніч на 31 травня Шебекіно також зазнало обстрілу, а на Кубані БПЛА атакував завод. За словами губернатора Бєлгородської області, у Шебекіно є постраждала. Є пошкодження будівель та автомобілів. А в Краснодарському краї, як заявив Губернатор Венеамін Кондратьєв, стався вибух на підприємстві, після чого почалася пожежа.