Обстрел шел больше часа: в РФ заявили об атаке на Шебекино, обвинив во всем ВСУ (фото, видео)

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела ранения получили два человека. Одному из них якобы пришлось ампутировать конечность.

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В ночь на 1 июня Шебекино РФ подвергся обстрелу, который продолжался более часа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, якобы ВСУ обстреляли населенный пункт. В результате атаки два человека получили ранения. Одному из них даже пришлось ампутировать конечность.

"По предварительным данным, есть двое пострадавших. Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести", — написал Гладков.

Отметим, что никаких подтверждений своих слов он не предоставил, но заявил, что пострадавших отправили в больницу №2 Белгорода.

"Оперативные и аварийные службы на месте. Подворовой обход территории будет проводиться в светлое время суток", — заявил он.

Ранее о взрывах в Шебекино заявляли местные Telegram-каналы, публикуя кадры с места событий.

Обстрел Шебекино

Воздушная сирена в Шебекино

Напомним, что в ночь на 31 мая Шебекино также подверглось обстрелу, а на Кубани БПЛА атаковал завод. По словам губернатора Белгородской области, в Шебекино есть пострадавшая. Есть повреждения зданий и автомобилей. А в Краснодарском крае, как заявил Губернатор Венеамин Кондратьев, произошел взрыв на предприятии, после чего начался пожар.