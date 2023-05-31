Взрывы в РФ: Шебекино подверглось обстрелу, а на Кубани БПЛА атаковал завод, — росСМИ (видео)

По словам губернатора Белгородской области, в Шебекино есть пострадавшая. Есть повреждения зданий и автомобилей. А в Краснодарском крае, как заявил Губернатор Венеамин Кондратьев, произошел взрыв на предприятии, после чего начался пожар.

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В ночь на 31 мая населенный пункт Шебекино Белгородкой области РФ подвергся сильному обстрелу. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

"Обстрел Шебекино. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", — написал он.

Кроме того, об обстреле населенного пункта сообщили и российские Telegram-каналы. Также сообщается о горящих автомобилях.

"По городу Шебекино Белгородской области нанесен массированный удар. Полыхают автомобили, выбиты стекла в жилых домах и квартирах. В данный момент известно об одной пострадавшей женщине", — сказано в сообщении канала SHOT.

Обстрел Шебекино

Местные жители также публикуют видео и фото с места событий в сети. На них можно увидеть поврежденные здания и автомобили.

Обстрел Шебекино

Обстрел Шебекино

Обстрел Шебекино

Атака БПЛА на Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае

В то же время, как заявил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев, беспилотник атаковал Афипский НПЗ на Севере региона. По его словам, загорелась одна из установок по перегонке мазута.

"На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь. Уже удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших нет", — написал он.

Позже Кондратьев отметил, что пожар удалось полностью ликвидировать.

Отметим, что Telegram-канал SHOT также сообщал об атаке бесплиотника на предприятие. Также публикуют видео с места события, среди которых момент взрыва.

Взрыв на НПЗ в Краснодарском крае

"Проектная мощность по переработке нефти НПЗ составляет 6,25 млн тонн в год. Производит дизельное топливо, газовый бензин, газойль, мазут и серу", — отметили администраторы канала.

Затем там же сообщили, что завод был окутан пламенем и дымом. Мощный взрыв услышали за несколько километров. Огонь распространился на 100 метров квадратных, однако его ликвидировали.

Отмечается, что НПЗ находится в 15 км от Краснодара.

Взрыв на НПЗ в Краснодарском крае

Напомним, что 30 мая на Белгородщине заявили об обстреле пункта размещения жителей Шебекино. Гладков обвинил ВСУ. Впрочем, никаких доказательств обстрела и причастности к этому Украины российский чиновник не обнародовал.