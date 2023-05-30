На Белгородщине заявили об обстреле пункта размещения жителей Шебекино: есть жертвы

По словам губернатора Белгородской области, в результате обстрела якобы есть раненые и погибшие.

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Во вторник, 20 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле пункта временного размещения (ПВР) жителей, отселенных из сел Шебекинского района. Такое заявление в видеоформате чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

"Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения отселенных жителей сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли и ранены люди", — сказал Гладков.

Впрочем, никаких доказательств обстрела и причастности к этому Украины российский чиновник не обнародовал.

Он добавил, что выезжает на место происшествия, и пообещал рассказать подробности позже.

За несколько часов до этого губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его данным, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены несколько домов и автомобиль. Также есть повреждение линии электропередачи.

Напомним, 29 мая Гладков писал о массированном обстреле Белгородской области. По его словам, в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате на некоторых объектах возник пожар. Также сообщалось о четырех пострадавших.

В этот же день пропагандисты на федеральном телеканале не смогли выговорить название Шебекино – города, в котором якобы идут интенсивные обстрелы. Два "эксперта" произнесли название населенного пункта по-разному, но оба неправильно.