"Шемякино": на росТВ не смогли правильно назвать город, находящийся под обстрелами (видео)

По словам экспертов на российском федеральном канале, под огнем артиллерии 29 мая находился город "Шемякино" или "Шмекино" в Белгородской области.

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На российском федеральном канале гость заявил, что в неком "Шемякино" в Белгородской области якобы идут интенсивные обстрелы. Другой гость его исправил, указав, что речь идет о населенном пункте "Шмекино".

Отметим, что в пяти километрах от границы с Украиной расположен населенный пункт под названием Шебекино. Именно он, по словам властей Белгородской области, регулярно страдает от обстрелов артиллерии и других средств огневого поражения.

Так, 29 мая губернатор Белгородской области Геннадий Гладков заявил, что в Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов на одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

"Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщил он.

В Telegram-каналах сообщалось, что в Шебекино закрыты въезды и выезды, и, что в результате прилетов в городе частично пропало электроснабжение.

Напомним, ранее политический аналитик Игорь Тышкевич поделился в материале для Фокуса своим видением по прорыву ударной группы в Белгородской области.

25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" опубликовали видео из населенного пункта Глотово, находящегося в Белгородской области.