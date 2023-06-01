"Вторая фаза началась": российские добровольцы вновь зашли на территорию РФ (видео)

По словам представителей РДК, они ведут бои с армией РФ на территории России. Жителей призвали не выходить из домов.

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Бойцы "Русского добровольческого корпуса" вновь прорвали российскую границу и ведут бои с Вооруженными силами РФ. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили представители РДК.

"Обещанная командиром РДК вторая фаза началась! Путинская армия снова бьет по площадям, хотя в этот раз это не мирные украинские города, а уже русские села и деревни. Оставайтесь в своих домах или пройдите в укрытия! РДК не воевал и не воюет с мирным населением!" — сказано в сообщении добровольцев.

По словам командира РДК Дениса Никитина, бойцы уже на подступах к городу Шебекино Белгородской области России. По его словам, добровольцы не могут обеспечить эвакуацию мирных жителей, так как регулярная армия РФ ведет обстрел населенных пунктов.

"Бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова ведут бои на территории Российской Федерации. Совсем скоро покажутся окраины Шебекино. К сожалению, мы не может обеспечивать эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия РФ обстреливает эти районы и таким образом затрудняет эвакуацию", — заявил Никитин.

Согласно сообщению российских СМИ, добровольцы якобы вели бои с пограничниками и ВС РФ на танках. Ранее бойцы Легиона "Свобода России" сообщали о том, что данная операция — это начало освобождения России.

"Грайворон — это только начало. В следствие трусливости путинских военных "шакалов" нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю Россию — от Белгорода до Владивостока", — заявил один из добровольцев в видеообращении.

Напомним, в ночь на 1 июня город Шебекино Белгородской области РФ подвергся обстрелу, который продолжался более часа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате обстрела ранения получили два человека. Одному из них якобы пришлось ампутировать конечность.

Ранее, в ночь на 31 мая, Шебекино также подверглось обстрелу, а на Кубани БПЛА атаковал завод. По словам губернатора Белгородской области, в Шебекино есть пострадавшая. Есть повреждения зданий и автомобилей.