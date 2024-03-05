Бельгія впродовж кількох місяців депортувала десятки шпигунів РФ, які працювали дипломатами

На даху посольства були встановлені супутникові антени та комунікаційне обладнання, які можуть бути використані як для зв'язку, так і для шпигунства.

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Бельгія вислала з країни "десятки так званих російських дипломатів", які "були шпигунами" протягом останніх місяців. Про це заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо, відповідаючи на запитання франкомовного каналу RTL, повідомляє The Brussels Times.

Зі слів посадовця, Росія постійно атакує Бельгію й в інші способи. РФ також провела численні дезінформаційні кампанії в європейській країні.

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У квітні 2023 року дослідження, як йдеться у повідомленні, показало, що більше ніде в Європі Росія не має великої кількості обладнання супутникового зв'язку, яке використовується для передачі конфіденційної інформації назад до РФ, як на будівлях її посольства в Бельгії. На даху споруд у бельгійській комуні Уккел встановлено не менше 17 супутникових антен, а також комунікаційного обладнання та кілька інших антен, які можуть бути використані як для зв'язку, так і для шпигунства.

Де Кроо також детально зупинився на фінансуванні бельгійської допомоги Україні. Бельгія, з його слів, насправді знайшла розумне рішення. Він розповів, що Росія має заморожені в Бельгії активи на сотні мільярдів доларів, і допомога Україні оплачується коштом податків з цих грошей. Таким чином, допомога не фінансується бельгійськими платниками податків.

Бельгія депортувала десятки російських шпигунів впродовж кількох місяців, які працювали на території країни під дипломатичним прикриттям. РФ, як заявив керівник бельгійського уряду, намагається розхитати країну в різний спосіб.

"Якщо ми виступаємо проти Росії, ми знаємо, що дуже часто наші вебсайти стають об'єктами кібератак у наступні години", – заявив він.

Нагадаємо, 22 лютого, за інформацією Politico, на телефонах членів Європейського парламенту виявили шпигунські програми. Журналісти заявили, що проблему виявили, коли один із членів підкомітету пішов на планову перевірку, під час якої зафіксували сліди шпигунського ПЗ.