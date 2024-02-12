Гаджет для шпигунів: EM Eye може "бачити" крізь стіни, захоплюючи будь-які камери

За допомогою радіоантени, пристрій вловлює електромагнітне випромінювання, що виходить від дротів усередині камер, і відтворює всі фото- і відеофайли.

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Нова технологія, розроблена дослідниками Північно-Східного університету (США), дає змогу захоплювати відео з більшості сучасних камер — навіть через стіни, пише Interesting engineering.

Технологія, що отримала назву EM Eye, використовує радіоантену для уловлювання електромагнітного випромінювання дротів камер. Ці дроти задіюються як радіопередавачі, передаючи біти і байти відеоданих. Декодуючи сигнал, що надходить від них, дослідники можуть відтворити відео в реальному часі без звуку.

Метод працює на найрізноманітніших камерах: від камер домашньої безпеки та відеореєстраторів до камер смартфонів. Дослідники протестували його на 12 різних типах камер і виявили, що відстань, необхідна для "підглядання", варіюється від 30 см до 4,8 м, залежно від моделі камери. Перешкоди у вигляді стін при цьому не страшні.

Відео, зняте EM Eye, спочатку спотворене через втрату пікселів під час передачі. Однак за допомогою алгоритмів машинного навчання можна поліпшити якість відео і зробити його більш схожим на оригінал. Ба більше, ця технологія не вимагає доступу до мережі або до сховища камери і не залишає слідів злому. Вона також працює щодо камер, непідключених до інтернету.

Спосіб зчитування відеоінформації ґрунтується на принципі електромагнітної індукції, який свідчить, що магнітне поле, яке змінюється, може індукувати електричний струм у провіднику. Дроти всередині камер являють собою провідники, якими передається електричний струм відеоданих. Коли цей струм змінюється, він створює магнітне поле, яке може бути виявлено радіоантеною. Дослідники використовували програмно-визначуване радіо — пристрій, здатний налаштовуватися на різні частоти і обробляти різні типи сигналів. Вони також використовували спрямовану антену, що фокусується на певному напрямку і фільтрує небажаний шум. Направивши антену на камеру, вони змогли вловити електромагнітний сигнал і перетворити його на відеопотік.

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Учені кажуть, що цей метод вказує на недоліки, яких припускаються розробники під час проєктування і виробництва камери. Річ у тім, що більшість камер орієнтовані на цифровий захист, наприклад, не допускають завантаження фото в "хмару" через сторонні додатки, але ігнорують витік інформації через фізичні канали, такі як дроти. Виробники камер повинні захистити свою продукцію від можливості екранування дротів і шифрування відеоданих, щоб запобігти подібним атакам.

За словами дослідників, EM Eye не обмежується камерами — його також можна застосувати до інших пристроїв, що мають дроти для передавання відеоданих, як-от монітори, ноутбуки або планшети.

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