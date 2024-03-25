Шукають військові бази: РФ охопила шпигунською мережею майже всі регіони України, — полковник ЗСУ

За словами колишнього речника Генштабу Владислава Селезньова, зафіксовано активне спостереження ворога за рухом засобів військово-технічної підтримки переданої західними партнерами. Згодом по них окупанти можуть здійснювати ракетне ураження.

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На території України є шпигуни Російської Федерації, які працюють над виявленням військових об'єктів. Противник охопив "шпигунською мережею" майже всі регіони країни. Про це розповів військовий експерт, полковник Збройних сил, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами Селезньова, існують певні інсайдерські відомості про діяльність шпигунських розвідувальних структур Росії та їх представників у різних куточках України, зокрема і в західних регіонах.

"Тобто ворог охопив своєю шпигунською мережею майже всі регіони нашої країни. Вони працюють на те, щоб виявляти важливі стратегічного значення військові об'єкти", — заявив він.

Колишній речник Генштабу зазначив, що зафіксовано активне спостереження ворога за рухом засобів військово-технічної підтримки від західних партнерів. Окрім цього, противник працює над виявленням військових баз.

"Ворог дивиться де всі ці речі зберігаються і саме по тих місцях здійснюється ракетне ураження. Тому потрібно проводити контррозвідувальні заходи, щоб менше недотичних до цих процесів людей, мали певну інформацію", — йдеться у повідомленні.

Селезньов наголосив, що для протидії ворожим намірам важливе й розосередження, адже чим більше буде осередків, на яких зберігатимуться важливі для українського війська засоби матеріально-технічного забезпечення, тим менше шансів у окупантів поцілити одномоментно у склади, бази та арсенали, щоб зруйнувати все, що зараз необхідно на полі бою.

Нагадаємо, раніше видання The Financial Times повідомляло, що Росія відновила шпигунську війну із Заходом.

Також 5 березня ЗМІ писали, що Бельгія депортувала десятки шпигунів РФ, які працювали під прикриттям дипломатів.