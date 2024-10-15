Мобільне рішення: Rheinmetall розробляє переносний 40-мм гранатомет SSW40

Автоматичний гранатомет дозволяє вести вогонь новими середньошвидкісними боєприпасами MV із дальністю стрільби до 900 метрів. Загалом зброя є мобільним та потужним засобом вогневої підтримки.

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Компанія Rheinmetall на виставці AUSA 2024 представила найновіший 40-мм автоматичний гранатомет SSW40, розроблений для підвищення вогневої потужності піхоти за збереження мобільності військ. Цей гранатомет, що заряджається від магазину та призначений для стрільби з плеча, відрізняється високою ергономікою та адаптацією для бойових дій на середніх дистанціях. Докладніше про розробку розповіли 15 жовтня оглядачі Army Recognition.

Головною особливістю SSW40 є система віддачі, що саморегулюється, яка дозволяє використовувати як низькошвидкісні (LV), так і середньошвидкісні (MV) боєприпаси нового покоління від Rheinmetall. Боєприпаси MV забезпечують більш високу швидкість польоту та плоску траєкторію, що збільшує дальність стрільби до 900 метрів. Це значно покращує вогневу міць та точність гранатомета у бойових умовах.

SSW40 підтримує широкий спектр боєприпасів, таких як фугасні осколкові (HEFRAG), протитанкові (HEDP) та інші. Крім того, передбачено використання зброї в операціях із застосуванням освітлювальних, димових та нелетальних боєприпасів, що розширює сферу застосування зброї – від класичних бойових дій до сценаріїв в асиметричних конфліктах.

Переносний гранатомет SSW-40

Гранатомет SSW40 сумісний із різними сучасними аксесуарами, такими як лазерні приціли, системи керування вогнем та інфрачервоні програматори. При цьому інтеграція із системою управління вогнем FCS-TacRay Ballistic, яка оснащена лазерним далекоміром та балістичним комп'ютером, дозволяє використовувати функцію повітряного вибуху, збільшуючи ефективність проти цілей укриттях.

На закінчення оглядачі зазначили, що SSW40 є стратегічним активом для сучасних піхотних підрозділів, пропонуючи мобільний і потужний засіб вогневої підтримки. Його компактна конструкція, висока дальність стрільби та можливість використання різних типів боєприпасів роблять його універсальною зброєю для ведення бойових дій на різних ділянках місцевості. Серійне виробництво SSW40 планується розпочати у 2025 році.

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