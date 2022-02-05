Восьмой за две недели. в Украину из США прибыл самолет с грузом для ВСУ (фото)

По словам Министра обороны Украины Алексея Резникова, в Украину за две недели прибыло 650 тонн военной помощи из США в общей сложности, и это не последний самолет из США.

В Украину прибыл еще один самолет с военной помощью из США в рамках дополнительной помощи на сумму 200 млн. долларов. Это уже восьмой самолет с боеприпасами для военных сил Украины за 2 недели. На этот раз в Киев прибыла помощь в виде военной амуниции весом 86 тонн. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

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В общей сложности, с 22 января в Украину прибыло 650 тонн оборонного снаряжения от Соединенных Штатов. Глава министерства обороны также анонсировал новые поставки из США в будущем.

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января 2022 года наши партнеры из США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения! Продолжение следует", — написал Резников.

[ + – ] Фото: Facebook Резніков Олексій [ + – ] Фото: Facebook Резніков Олексій

Напомним, 3 февраля в Украину прибыл 7-й самолет с военной помощью от США для украинской армии. В этот раз на борту было 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Поставки стартовали 22 января 2022 года и происходят в рамках дополнительной помощи от США на 200 млн. долларов.

1 февраля в Украину прибыл 6 борт с военной помощью от США. В нем было 85 тонны боеприпасов. А пятая партия помощи прибыла 31 января с боеприпасами весом 84 тонны.

По информации СМИ, всего ожидается 45 таких рейса из США в Украину в рамках военной помощи на 200 млн долларов.