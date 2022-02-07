Усиление ПВО страны: В Украине модернизируют станцию радиоразведки "Кольчуга"

"Кольчуга" предназначена для ведения скрытой разведки воздушного, надводного и наземного пространства.

Министерство обороны Украины распорядилось модернизировать станцию радиотехнической разведки "Кольчуга". Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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"Для Вооруженных Сил Украины обновят мобильную автоматизированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга". Одной из основных задач, определенных в соответствующем заказе, является существенное повышение характеристик этой станции", — сказано в сообщении.

Как пишет "Оборонно-промисловий кур’єр" заказ на модернизацию от минобороны получило частное конструкторское бюро "Таргет".

"Кольчуга" — разработка донецкого завода "Топаз". Станция принята на вооружение армией СССР в 1987 году.

Комплекс размещен шасси грузовика КрАЗ-260. Он способен определять координаты наземных, воздушных и надводных целей и маршруты их передвижения на территории до 600 км в глубину (для воздушных целей на высоте 10 тыс. м и до 800 км в глубину) и до 150 км по фронту.

"Кольчуга" — станция пассивного наблюдения, она не использует активное радиоизлучение. Это усложняет противнику задачу обнаружить комплекс.

Комплекс используют для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО.