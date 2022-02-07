Посилення ППО країни: в Україні модернізують станцію радіорозвідки "Кольчуга"

"Кольчуга" призначена для ведення прихованої розвідки повітряного, надводного та наземного простору.

Міністерство оборони розпорядилося модернізувати станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга". Про це у Facebook повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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"Для Збройних Сил України оновлять мобільну автоматизовану станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга". Одним із основних завдань, визначених у відповідному замовленні, є суттєве підвищення характеристик цієї станції", — йдеться в повідомленні.

Як пише "Оборонно-промисловий кур'єр", замовлення на модернізацію від міноборони отримало приватне конструкторське бюро "Таргет".

"Кольчуга" — розробка донецького заводу "Топаз". Станція прийнята на озброєння армією СРСР 1987 року.

Комплекс розміщено шасі вантажівки КрАЗ-260. Він здатний визначати координати наземних, повітряних та надводних цілей та маршрути їх пересування на території до 600 км завглибки (для повітряних цілей на висоті 10 тис. м і до 800 км завглибки) та до 150 км по фронту.

"Кольчуга" — станція пасивного спостереження, вона не використовує активне радіовипромінювання. Це ускладнює супротивникові завдання виявити комплекс.

Комплекс використовують задля забезпечення раннього попередження у системі ППО.