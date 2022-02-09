Треть всех запасов: Эстония передала Украине ракеты для ПТРК Javelin

Глава Рийгикогу Эстонии Юри Ратасу заявил, что война на Донбассе длится уже 8 лет и должна быть "немедленно прекращена".

Эстония передала Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на совместном брифинге с главой Рийгикога (Госсборов) Эстонии Юри Ратасу.

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Как подчеркнул Ратас, война на Донбассе длится уже 8 и должна быть немедленно прекращена. Вместе с тем эстонский политик подчеркнул, что 30 лет назад Эстония добыла независимость и пообещала себе, что никогда не останется наедине со своими проблемами.

"Мы многое сделали для того, чтобы стать надежным союзником и партнером для стран Европейского Союза, чтобы построить наше сотрудничество и стать неотъемлемой частью европейской архитектуры безопасности. Сегодня мы обещаем Украине: мы не оставим вас одних", — заявил Ратас.

При этом спикер Верховной Рады Стефанчук заявил, что поступки эстонских коллег впечатляют. Также он поблагодарил страну в передаче Украине 1/3 своих запасов ракет к Javelin Украине для поддержки независимости и демократии.

Отметим, что всего на вооружении у Эстонии находится около 120 пусковых установок Javelin и около 500 противотанковых ракет.

Напомним, 21 января стало известно, что Эстония передаст Украине ракеты для ПТРК Javelin, а Литва с Латвией — ПЗРК Stinger. Для передачи вооружений страны Балтии получили разрешение на поставки в США.

Также министр обороны Алексей Резников анонсировал учения ВСУ с применением Javelin и другого западного оружия.