США разрешили странам Балтии поставить Украине ракеты Stinger и Javelin

Госдеп принял такое решение на фоне угрозы полномасштабного вторжения России.

Государственный департамент США разрешил трем странам Балтии — Литве, Латвии и Эстонии — поставить Украине ракеты и другое американское оружие на фоне угрозы военного вторжения России. Об этом со ссылкой на три источника, знакомые с этим решением, сообщает агентство Reuters.

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Теперь Эстония имеет право передать Украине противотанковые ракеты, а Литва — ракеты класса "земля-воздух" Stinger. Какое оружие сможет поставить украинской стороне Латвия не уточняется.

Госдеп не стал комментировать информацию агентства. По словам одного из источников, разрешение со стороны американского внешнеполитического ведомства показывает срочность этого вопроса в связи с кризисом вокруг Украины после "некоторого затягивания со стороны Государственного департамента".

Отметим, что согласно правилам экспортного контроля со стороны Соединенных Штатов, страны-союзники должны сначала получить одобрение у Госдепа перед тем, как передавать любое оружие, полученное от американской стороны, другим государствам.

Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам первого года президентства Джо Байден заявил, что Россия понесет серьезный ущерб в случае вторжения в Украину. Речь, в частности, идет о запрете проведения российскими банками операций в долларах.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении от 19 января призвал граждан не паниковать из-за угрозы полномасштабной войны с РФ.