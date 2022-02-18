В Україну прибули ракети для ПТРК Javelin із Естонії (фото)
За словами естонського посла Каімо Кууска, ракети будуть направлені українській армії та на фронт. При цьому точна кількість амуніції, що прибула, не називається.
В Україну сьогодні, 18 лютого, прибули подаровані Естонією в межах військової допомоги ракети для американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це повідомив у Twitter посол Естонії в Україні Каімо Кууск.
"Щойно доставили протитанкові ракети Javelin від Естонії нашим українським друзям", — написав дипломат.
За його словами, Javelin одразу відправлять до військових частин української армії та на фронт. У той же час Кууск не назвав точну кількість ракет, які прибули сьогодні в Україну.
"Ракети на місці. Їх прийняли заступник міністра оборони України та командувач логістикою збройних сил. Ми разом із військовим аташе Естонії передали їх українцям", — розповів Кууск.
Щодо ситуації з безпекою в Києві дипломат вважає, що рівень напруженості зараз високий, але якщо військовий конфлікт загострюватиметься, це станеться на сході країни.
Зазначимо, що інформація про плани Естонії надати Україні військову допомогу у вигляді ракет для Javelin з'явилася в грудні 2021 року. Також тоді країна заявила про наміри передати Україні фінські 122-міліметрові гаубиці.
Але перед прийняттям остаточного рішення Естонія мала отримати дозвіл від США як країни походження ракет, а також від попередніх власників гаубиць – Німеччини та Фінляндії.
У січні 2022 року Держдеп США дозволив країнам Балтії постачати американське озброєння в Україну. Таким чином, тепер Естонія має право передавати нашій країні протитанкові ракети, а Литва – ракети класу "земля-повітря" Stinger.
Зазначимо, що попередня партія ракет для ПТРК Javelin від Естонії прибула до України 9 лютого.
Нагадаємо, вартість однієї ракети для Javelin коливається від 75 тисяч євро до 130 тисяч євро.