В Украину прибыли ракеты для ПТРК Javelin из Эстонии (фото)

По словам эстонского посла Каймо Кууска, ракеты будут направлены украинской армии и на фронт. При этом точное количество прибывшей аммуниции не называется.

В Украину сегодня, 18 февраля, прибыли подаренные Эстонией в рамках военной помощи ракеты для американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил в Twitter посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

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"Только что доставили противотанковые ракеты Javelin от Эстонии нашим украинским друзьям", — написал дипломат.

По его словам, Javelin сразу отправят в воинские части украинской армии и на фронт. В то же время, Кууск не назвал точное количество ракет, прибывших сегодня в Украину.

"Ракеты на месте. Их приняли заместитель министра обороны Украины и командующий логистикой Вооруженных сил. Мы вместе с военным атташе Эстонии передали их украинцам", — рассказал Кууск.

[ + – ] Твит Каймо Кууска

Относительно ситуации с безопасностью в Киеве дипломат считает, что уровень напряженности сейчас высокий, но если военный конфликт будет обостряться, это произойдет на востоке страны.

Отметим, информация о планах Эстонии предоставить Украине военную помощь в виде ракет для Javelin появилась в декабре 2021 года. Также тогда страна заявила о намерениях передать Украине финские 122-миллиметровые гаубицы.

Но перед принятием окончательного решения Эстония была обязана получить разрешение от США как страны происхождения ракет, а также от предыдущих владельцев гаубиц – Германии и Финляндии.

В январе 2022 года Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять американское вооружение в Украину. Таким образом, теперь Эстония имеет право передавать нашей стране противотанковые ракеты, а Литва — ракеты класса "земля-воздух" Stinger.

Отметим, что предыдущая партия ракет для ПТРК Javelin от Эстонии прибыла в Украину 9 февраля.

Напомним, стоимость одной ракеты для Javelin колеблется от 75 тысяч евро до 130 тысяч евро.