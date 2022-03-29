ЕС и США могут одобрить передачу наступательного вооружения Украине, — СМИ

Окончательное решение о предоставлении Украине нового типа вооружения, по данным журналистов, могут принять, учитывая контрнаступление ВСУ на отдельных направлениях фронта.

Страны Европейского Союза и США в скором времени могут одобрить решение о выделении Киеву вооружения наступательного характера. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии журналистам на условиях анонимности.

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Один из корреспондентов поинтересовался, могут ли западные союзники поставлять Украине оружие наступательного характера, если подразделения ВСУ планируют идти в атаку на определенных направлениях.

По словам чиновника, Запад может одобрить такую процедуру, но для нее "необходимо пространство".

"Должно быть пространство, чтобы сделать больше именно в этом отношении и именно потому, о чем вы упомянули – конфликт сейчас изменяется — украинцы сейчас предпринимают контрнаступление в некоторых местах, и, как вы сказали, для этого нужно другого вида оружие. Ответ — да", — продолжил собеседник.

Как отметил европейский чиновник, в вопросе о предоставлении Украине военной помощи существует "возможность для изменения нашего сотрудничества", а конечный результат зависит от "адаптации к меняющейся ситуации".

Собеседник также заявил, что Евросовет принял важное решение, одобрив финансирование украинской армии за счет Фонда мирных возможностей.

"Политическое решение было принято, и следующее — это не новое политическое решение, а просто решение в существующей ситуации", — добавил высокопоставленный чиновник ЕС, комментируя возможные поставки вооружения наступального характера Украине.

Ранее сообщалось, что Украина развертывает британские ПЗРК Starstrek для боевого применения. Министр обороны Великобритании подтвердил, что ракетные комплексы уже доставили в Киев и первая часть военнослужащих прошла обучение по использованию вооружения.

26 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к союзникам с призывом предоставить Украине "адекватную военную помощь".