Жители Чернигова более двух недель остаются без воды, газа и электричества

За сутки правоохранители поймали трех человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерству.

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Уже более двух недель жители Чернигова живут без водоснабжения, электричества и тепла, из-за чего гуманитарная ситуация в городе остается крайне сложной, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Telegram.

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Правоохранитеои сообщают, что жители Чернигова героически держат оборону города и уже более двух недель живут без критически важных коммуникаций.

Напряженной ситуация остается и в регионе в целом. Особенно если речь идет о Нежинском и Прилуцком районах, самом Нежине. Там оккупанты атаковали мирное население, информация о пострадавших уточняется. Украинские силовики тщательно фиксируют все обстоятельства и последствия военных преступлений российской армии.

Полицейские также активно помогают доставлять гуманитарную помощь, патрулировать бойцам теробороны на блокпостах, улицах, борются против мародерства, проверяют подозрительных лиц и транспорт.

"За сутки были обнаружены три человека, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерству", — отметили в Нацполиции.

Напомним, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что в ночь на 30 марта Чернигов подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск.

Также Чаус рассказал о вопющих случаях мародерства в Черниговской области — россияне вывозят из домов украинцев все — даже ковры и чайники.