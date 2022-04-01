Украинские военные освободили Иванков в Киевской области, — СМИ (карта)

Если Генштаб подтвердит освобождение поселка, то около 15 000 военных РФ рискуют оказаться в окружении с единственным выходом через понтонную переправу.

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Вооруженные силы Украины освободили поселок Иванков к северу от Киева. Об этом сообщает сотрудник телеканала "Украина 24" Богдан Аминов в Facebook.

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Заявляется, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт Иванков. Он был под оккупацией российских войск с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. А с 4 марта в поселке не было интернета и мобильной связи.

Если информацию официально подтвердят в ВСУ, то российские войска рискуют оказаться в окружении. У ВС РФ будет только один выход из котла — понтонная переправа в Ораном. Как отмечает обозреватель Tomi T в Твиттере, в окружении может оказаться 15 000 военных. Одной переправы будет недостаточно, чтобы бежать севернее. Поэтому многим придется сдаться.

[ + – ] Окружение войск РФ

[ + – ] Окружение армии РФ

Напомним, ВСУ освободили Лукашевку и Слободу в Черниговской области. Также 31 марта было освобождено еще 3 села на Херсонщине.