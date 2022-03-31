ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонщине: освобождено еще 3 села (фото)

Российские военные отброшены еще дальше от Кривого Рога. ВСУ продолжает продвижение в сторону Херсона.

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Вооруженные силы Украины продолжают мероприятия по контратаке позиций врага в Херсонской области. Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Facebook.

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По словам Лукашука, ВСУ освободили:

Орлово

Заградовка

Кочубеевка

Все три населенных пункта находятся на удалении около 50 км от Кривого Рога. Также он заявил, что ночь в Днепропетровской области прошла спокойно.

[ + – ] Синие автоматы на карте обозначают освобожденные территории Херсонщины

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются активизировать свои действия по созданию на территории Херсонской области "республики". Для этого задействовали сотрудников ФСБ, 652-ю группу информационно-психологических операций и офицеров из 12-го главного управления Генштаба РФ.

Они призваны туда для проведения "разъяснительных работ" с местным населением и представителями самоуправления. Для этого снимаются сюжеты с подставными лицами.

Напомним, 29 марта глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ВСУ отбросили вражеские войска от города на 40-60 км. Ныне наиболее угрожающая ситуация на востоке Украины. Глава Минобороны РФ заявил, что войска сосредоточатся на захвате Донбасса.