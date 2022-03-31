ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонщине: освобождено еще 3 села (фото)
Российские военные отброшены еще дальше от Кривого Рога. ВСУ продолжает продвижение в сторону Херсона.
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Вооруженные силы Украины продолжают мероприятия по контратаке позиций врага в Херсонской области. Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Facebook.
По словам Лукашука, ВСУ освободили:
- Орлово
- Заградовка
- Кочубеевка
Все три населенных пункта находятся на удалении около 50 км от Кривого Рога. Также он заявил, что ночь в Днепропетровской области прошла спокойно.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются активизировать свои действия по созданию на территории Херсонской области "республики". Для этого задействовали сотрудников ФСБ, 652-ю группу информационно-психологических операций и офицеров из 12-го главного управления Генштаба РФ.
Они призваны туда для проведения "разъяснительных работ" с местным населением и представителями самоуправления. Для этого снимаются сюжеты с подставными лицами.
Напомним, 29 марта глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ВСУ отбросили вражеские войска от города на 40-60 км. Ныне наиболее угрожающая ситуация на востоке Украины. Глава Минобороны РФ заявил, что войска сосредоточатся на захвате Донбасса.