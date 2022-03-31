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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонщине: освобождено еще 3 села (фото)

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освобождение херсонщины
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Российские военные отброшены еще дальше от Кривого Рога. ВСУ продолжает продвижение в сторону Херсона.

Вооруженные силы Украины продолжают мероприятия по контратаке позиций врага в Херсонской области. Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Facebook.

По словам Лукашука, ВСУ освободили:

  • Орлово
  • Заградовка
  • Кочубеевка

Все три населенных пункта находятся на удалении около 50 км от Кривого Рога. Также он заявил, что ночь в Днепропетровской области прошла спокойно.

бои в херсонской области
Синие автоматы на карте обозначают освобожденные территории Херсонщины

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются активизировать свои действия по созданию на территории Херсонской области "республики". Для этого задействовали сотрудников ФСБ, 652-ю группу информационно-психологических операций и офицеров из 12-го главного управления Генштаба РФ.

Они призваны туда для проведения "разъяснительных работ" с местным населением и представителями самоуправления. Для этого снимаются сюжеты с подставными лицами.

Напомним, 29 марта глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ВСУ отбросили вражеские войска от города на 40-60 км. Ныне наиболее угрожающая ситуация на востоке Украины. Глава Минобороны РФ заявил, что войска сосредоточатся на захвате Донбасса.