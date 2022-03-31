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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ развивают контрнаступление в Запорожской области и освободили еще 4 села (фото)

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контратака на запорожье
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України | Уничтоженная техника ВС РФ

Десант совместно с силами обороны продвигается южнее села Гуляйполе.

Украинские десантники совместно с силами обороны освободили несколько населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщает командование ДШВ в Facebook.

Военные освободили:

  1. Затишье
  2. Веселое
  3. Зеленый Гай
  4. Червоное

Подчеркивается, что украинские бойцы борются за каждый кусочек земли и за каждого человека. Для Десантно-штурмовых войск эти условия крайне важные.

освобождение запорожья
Карта боев

Выполняя боевых задачи в Запорожской области десант не только отвоевывает каждый сантиметр земли, но и не дает врагу пройти ни на шаг вглубь.

Также военные опубликовали несколько фото с экипировкой ВС РФ.

освобождение запорожья
освобождение запорожья
освобождение запорожья
освобождение запорожья

Напомним, 30 марта ВСУ сообщили об уничтожении 5 БТР врага и 18 солдат на Запорожском направлении.

25 марта военные освободили Малиновку в Запорожской области.