ВСУ развивают контрнаступление в Запорожской области и освободили еще 4 села (фото)

Десант совместно с силами обороны продвигается южнее села Гуляйполе.

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Украинские десантники совместно с силами обороны освободили несколько населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщает командование ДШВ в Facebook.

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Военные освободили:

Затишье Веселое Зеленый Гай Червоное

Подчеркивается, что украинские бойцы борются за каждый кусочек земли и за каждого человека. Для Десантно-штурмовых войск эти условия крайне важные.

[ + – ] Карта боев

Выполняя боевых задачи в Запорожской области десант не только отвоевывает каждый сантиметр земли, но и не дает врагу пройти ни на шаг вглубь.

Также военные опубликовали несколько фото с экипировкой ВС РФ.

Напомним, 30 марта ВСУ сообщили об уничтожении 5 БТР врага и 18 солдат на Запорожском направлении.

25 марта военные освободили Малиновку в Запорожской области.