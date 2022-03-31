ВСУ развивают контрнаступление в Запорожской области и освободили еще 4 села (фото)
Десант совместно с силами обороны продвигается южнее села Гуляйполе.
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Украинские десантники совместно с силами обороны освободили несколько населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщает командование ДШВ в Facebook.
Военные освободили:
- Затишье
- Веселое
- Зеленый Гай
- Червоное
Подчеркивается, что украинские бойцы борются за каждый кусочек земли и за каждого человека. Для Десантно-штурмовых войск эти условия крайне важные.
Выполняя боевых задачи в Запорожской области десант не только отвоевывает каждый сантиметр земли, но и не дает врагу пройти ни на шаг вглубь.
Также военные опубликовали несколько фото с экипировкой ВС РФ.
Напомним, 30 марта ВСУ сообщили об уничтожении 5 БТР врага и 18 солдат на Запорожском направлении.
25 марта военные освободили Малиновку в Запорожской области.