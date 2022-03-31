ЗСУ розвивають контрнаступ у Запорізькій області та звільнили ще 4 села (фото)
Десант разом із силами оборони просувається на південь від села Гуляйполе.
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Українські десантники разом із силами оборони звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області. Про це повідомляє командування ДШВ у Facebook.
Військові звільнили:
- Затишшя
- Веселе
- Зелений Гай
- Червоне
Наголошують, що українські бійці борються за кожен шматочок землі та за кожну людину. Для Десантно-штурмових військ ці умови дуже важливі.
Виконуючи бойові завдання в Запорізькій області, десант не лише відвойовує кожен сантиметр землі, а й не дає ворогові пройти ні на крок углиб.
Також військові опублікували кілька фото з екіпіруванням ЗС РФ.
Нагадаємо, 30 березня ЗСУ повідомили про знищення 5 БТР ворога та 18 солдатів на Запорізькому напрямку.
25 березня військові звільнили Малинівку в Запорізькій області.