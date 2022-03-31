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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗСУ розвивають контрнаступ у Запорізькій області та звільнили ще 4 села (фото)

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контратака на запоріжжі
Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України | Знищена техніка ЗС РФ

Десант разом із силами оборони просувається на південь від села Гуляйполе.

Українські десантники разом із силами оборони звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області. Про це повідомляє командування ДШВ у Facebook.

Військові звільнили:

  1. Затишшя
  2. Веселе
  3. Зелений Гай
  4. Червоне

Наголошують, що українські бійці борються за кожен шматочок землі та за кожну людину. Для Десантно-штурмових військ ці умови дуже важливі.

визволення Запоріжжя
Карта боїв

Виконуючи бойові завдання в Запорізькій області, десант не лише відвойовує кожен сантиметр землі, а й не дає ворогові пройти ні на крок углиб.

Також військові опублікували кілька фото з екіпіруванням ЗС РФ.

Нагадаємо, 30 березня ЗСУ повідомили про знищення 5 БТР ворога та 18 солдатів на Запорізькому напрямку.

25 березня військові звільнили Малинівку в Запорізькій області.