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Воєнний фокус Російсько-українська війна

В Одесі пролунали вибухи: армія РФ обстріляла місто ракетами (фото, відео)

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Фото: Скриншот | Telegram-канали пишуть, що удару завдали по нафтопереробному заводу

Військові кажуть, що ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури, над містом піднялася велика хмара диму.

Армія РФ рано вранці 2 квітня завдала ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури. Про це сказав у відеозверненні офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ворог продовжив свою підлу практику ураження об'єктів критичної інфраструктури. У деяких районах міста видно задимлення, всі системи та служби працюють над усуненням наслідків", – поінформував військовий.

Назаров зазначив, що, за попередніми даними, жертв унаслідок ворожої атаки немає.

Спікер Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук просив мешканців міста бути в укриттях, закрити вікна та не публікувати фото результатів удару. Глава ОВА закликав не заважати працювати спеціалістам Держслужби України з надзвичайних ситуацій і подякувати силам протиповітряної оборони.

На фотографіях, знятих очевидцями з місця прильоту ракети, видно, як над Одесою піднялася велика хмара диму.

Депутат Одеської міськради Петро Обухов у Telegram також зазначив, що ЗС РФ обстріляли інфраструктурний об'єкт. Деякі Telegram-канали пишуть, що ракетний удар завдали по нафтопереробному заводу.

Місцеве видання "Одеське життя" повідомило про перші вибухи, які прогриміли близько 6:00 ранку, всього їх було близько десятка.

Нагадаємо, що ввечері 1 квітня окупанти випустили три ракети з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" на Одещині. Обстріл здійснили з території окупованого Криму.

Українські військові 21 березня змогли підбити російський корабель, який хаотично обстрілював місто.

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