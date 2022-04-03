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Военный Фокус Российско-украинская война

В Одессе прогремели взрывы: армия РФ обстреляла город ракетами (фото, видео)

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Фото: Скриншот | Telegram-каналы пишут, что удар нанесли по нефтеперерабатывающему заводу

Военные говорят, что враг ударил по объектам критической инфраструктуры, над городом поднялось большое облако дыма.

Армия РФ рано утром 2 апреля нанесла ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Об этом сказал в видеообращении офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Враг продолжил свою подлую практику поражения объектов критической инфраструктуры. В некоторых районах города видны задымления, все системы и службы работают над устранением последствий", – проинформировал военный.

Назаров отметил, что по предварительным данным жертв в результате вражеской атаки нет.

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук просил жителей города быть в укрытиях, закрыть окна и не публиковать фото результатов удара. Глава ОВА призвал не мешать работать специалистам Госслужбы Укрины по чрезвычайным ситуациям и поблагодарить силы противовоздушной обороны.

На фотографиях, снятых очевидцами с места прилета ракеты, видно, как над Одессой поднялось большое облако дыма.

Депутат Одесского горсовета Петр Обухов в Telegram также отметил, что ВС РФ обстреляла инфраструктурный объект. Некоторые Telegram-каналы пишут, что ракетный удар нанесли по нефтеперерабатывающему заводу.

Местное издание "Одесская жизнь" сообщило о первых взрывах, которые прогремели около 6:00 утра, всего их было около десятка.

Напомним, что вечером 1 апреля оккупанты выпустили три ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по Одесской области. Обстрел совершили с территории оккупированного Крыма.

Украинские военные 21 марта смогли подбить российский корабль, который хаотично обстреливал город.

Фокус ранее писал, как живет в военное время Одесса и готовится к обороне.