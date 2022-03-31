Армія РФ обстріляла газопровід у Харкові: без газу залишилося 34 тис. осіб (фото, відео)

Снаряд потрапив у підземний газопровід середнього тиску. Через постійні бомбардування газовики не можуть закінчити ремонт, але їм вдалося змінити газорозподільні мережі.

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Російські військові обстріляли підземний газопровід, через це без газу залишилося приблизно 34 тис. споживачів. Про це повідомила у Facebook компанія "Харківміськгаз".

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Снаряд потрапив у підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм, уточнили фахівці.

"Активні бойові дії, постійні обстріли та непередбачуване бомбардування унеможливлюють проведення ремонтних робіт на цій ділянці газопроводу", — поінформували газовики.

Компанія зазначила, що її фахівці під час бойових дій переформатували газорозподільні мережі. Вони розробили нову схему газопостачання для споживачів, які отримували природний газ від повністю зруйнованої ворогом газорозподільної станції в одному з передмість Харкова.

"Люди знову почали отримувати газ. Харківські газовики провели перемонтаж об'єктів газорозподільної системи та розпочали підключення газу до будинків, а це понад 5 тисяч споживачів", — заявили у "Харківміськгазі".

Харківським газовим компаніям вдалося відновити газопостачання ще понад 2 тис. сімей, які залишаються у будинках найнебезпечніших районів Харкова й області.

Вибух газопроводу у Харкові — кадри очевидців

Учора, 30 березня, харківські Telegram-канали публікували відео наслідки обстрілу газопроводу.

"Газ перекрили, але магістраль велика та довга, йому треба вигоріти", — зазначали очевидці.

Зазначимо, що у Харкові існує загроза радіаційна загроза через обстріл ЗС РФ ядерної установки "Джерело нейтронів", яка стоїть у Харківському фізико-технічному інституті.

Губернатор Харківської області Олег Синєгубов 30 березня повідомляв, що ЗСУ змогли відтіснити ворога від Харкова на Дергачівському та Роганському напрямках. Сили ППО збили російський винищувач.