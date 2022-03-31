Армия РФ обстреляла газопровод в Харькове: без газа остались 34 тыс. человек (фото, видео)

Снаряд попал в подземный газопровод среднего давления. Из-за постоянных бомбардировок газовики не могут закончить ремонт, но им удалось изменить газораспределительные сети.

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Российские военные обстреляли подземный газопровод, из-за этого без газа остались около 34 тыс. потребителей. Об этом сообщила в Facebook компания "Харьковгоргаз".

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Снаряд попал в подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм, уточнили специалисты

"Активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемая бомбардировка делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода", – проинформировагли газовики.

Компания отметила, что ее специалисты во время боевых действий переформатировали газораспределительные сети. Они разработали новую схему газоснабжения для потребителей, получавших природный газ от полностью разрушенной врагом газораспределительной станции в одном из пригородов Харькова.

"Люди снова начали получать газ. Харьковские газовики провели перемонтаж объектов газораспределительной системы и начали подключение газа в дома, а это более 5 тысяч потребителей", – заявили в "Харьковгоргазе".

Харьковским газовым компаниям удалось возобновить газоснабжение еще более 2 тыс. семей, которые остаются в домах самых опасных районов Харькова и области.

Взрыв газопровода в Харькове – кадры очевидцев

Вчера, 30 марта харьковские Telegram-каналы публиковали видео последствия обстрела газопровода.

"Газ перекрыли, но магистраль большая и длинная, ему нужно выгореть", – отмечали очевидцы.

Отметим, что в Харькове существует угроза радиационная угроза из-за обстрела ВС РФ ядерной установки "Источник нейтронов", которая стоит в Харьковском физико-техническом институте.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов 30 марта сообщал, что ВСУ смогли оттеснить врага от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях. Силы ПВО сбили российский истребитель.