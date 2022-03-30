ВСУ оттеснили врага от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, теперь российские войска попытаются усилить давление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
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ВСУ оттесняют российские войска от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов на своей странице в Facebook.
По словам Синегубова, противник продолжает хаотические обстрелы. Выпускает снаряды из артиллерии, минометов, реактивных системы залпового огня или же дестабилизирует положение, не позволяя вернуться к нормальной жизни.
"ВСУ постепенно оттесняют врага, в частности, по Дергачевскому, Роганскому направлениях. Сегодня, примерно в 11 часов, в Харьковском районе наши силы ПВО сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась", — отметил гуребнатор ОВА.
Наиболее критической точкой остается Изюм, где продолжаются бои. Как только у нас появится возможность эвакуировать людей или доставить гуманитарную помощь, мы обязательно это сделаем.
Что говорят в СНБО?
В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона предупредил, что пока нельзя с уверенностью говорить, что в РФ приняли решение отступить с северного фронта.
"Часть тех людей, которые были на черниговском и киевском направлениях, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлении", — отметил Данилов. Он подчеркивает, что в этом направлении противник проводит подкрепление своих группировок с тем, чтобы усилить давление на ВСУ на территориях Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
ВС РФ укрепляет позиции на донбасском направлении
Такое развитие событий отмечает и генерал Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ. По его наблюдениям, РФ перемещает силы на Донбасс, несмотря на заявления об отводе войск из Украины.
"Текущее положение свидетельствует об успехах ВСУ, наблюдаются локальные контратаки. Как итог, российские подразделения, по сути, оказались неэффективными. Сейчас их перемещают в Беларусь, чтобы восполнить потери личного состава и заменить технику, — пояснил эксперт. — Затем через территорию Беларуси и России их направят в районы, где ВС РФ добились определенного успеха, на донбасское направление".
В дальнейшем на Донбассе подразделения войск РФ попытаются соединить с войсками из Мариуполя, если Мариуполь будет захвачен.
В Мариуполе украинские войска сражаются буквально до последнего бойца, стягивают на себя российские батальоны и при этом наносят им значительный урон. По мнению Петреуса, сейчас россияне оставили свою первоначальную цель — захват Киева и свержение правительства Зеленского. Сейчас они попытаются расширить захваченные территории на Донбассе.
Ранее Фокус сообщал, что боевая бригада ВСУ разбила колонну российской техники: 5 из 15 единиц техники были полностью уничтожены, а остальным нанесен урон разной степени тяжести. В свою очередь, российская десантно-штурмовая бригада провела прощальную церемонию в память о своих погибших, в количестве примерно 200 человек.