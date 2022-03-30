ВСУ оттеснили врага от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, теперь российские войска попытаются усилить давление в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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ВСУ оттесняют российские войска от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениях. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов на своей странице в Facebook.

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По словам Синегубова, противник продолжает хаотические обстрелы. Выпускает снаряды из артиллерии, минометов, реактивных системы залпового огня или же дестабилизирует положение, не позволяя вернуться к нормальной жизни.

"ВСУ постепенно оттесняют врага, в частности, по Дергачевскому, Роганскому направлениях. Сегодня, примерно в 11 часов, в Харьковском районе наши силы ПВО сбили российский истребитель. После этого активность авиации над областью резко снизилась", — отметил гуребнатор ОВА.

[ + – ] Боец ВСУ с "джавелином".

Наиболее критической точкой остается Изюм, где продолжаются бои. Как только у нас появится возможность эвакуировать людей или доставить гуманитарную помощь, мы обязательно это сделаем.

[ + – ] Разбитая техника ВС РФ на улице украинского города.

Что говорят в СНБО?

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона предупредил, что пока нельзя с уверенностью говорить, что в РФ приняли решение отступить с северного фронта.

"Часть тех людей, которые были на черниговском и киевском направлениях, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлении", — отметил Данилов. Он подчеркивает, что в этом направлении противник проводит подкрепление своих группировок с тем, чтобы усилить давление на ВСУ на территориях Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

ВС РФ укрепляет позиции на донбасском направлении

Такое развитие событий отмечает и генерал Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ. По его наблюдениям, РФ перемещает силы на Донбасс, несмотря на заявления об отводе войск из Украины.

[ + – ] Дэвид Петреус

"Текущее положение свидетельствует об успехах ВСУ, наблюдаются локальные контратаки. Как итог, российские подразделения, по сути, оказались неэффективными. Сейчас их перемещают в Беларусь, чтобы восполнить потери личного состава и заменить технику, — пояснил эксперт. — Затем через территорию Беларуси и России их направят в районы, где ВС РФ добились определенного успеха, на донбасское направление".

В дальнейшем на Донбассе подразделения войск РФ попытаются соединить с войсками из Мариуполя, если Мариуполь будет захвачен.

В Мариуполе украинские войска сражаются буквально до последнего бойца, стягивают на себя российские батальоны и при этом наносят им значительный урон. По мнению Петреуса, сейчас россияне оставили свою первоначальную цель — захват Киева и свержение правительства Зеленского. Сейчас они попытаются расширить захваченные территории на Донбассе.

Ранее Фокус сообщал, что боевая бригада ВСУ разбила колонну российской техники: 5 из 15 единиц техники были полностью уничтожены, а остальным нанесен урон разной степени тяжести. В свою очередь, российская десантно-штурмовая бригада провела прощальную церемонию в память о своих погибших, в количестве примерно 200 человек.