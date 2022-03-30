ЗСУ відтіснили ворога від Харкова на Дергачівському та Роганському напрямках

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, наразі російські війська спробують посилити тиск у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

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ЗСУ відтісняють російські війська від Харкова на Дергачівському та Роганському напрямках. Про це повідомив губернатор Харківської області Олег Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Синєгубова, супротивник продовжує хаотичні обстріли. Випускає снаряди з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню або дестабілізує положення, не дозволяючи повернутися до нормального життя.

"ЗСУ поступово відтісняють ворога, зокрема, по Дергачівському, Роганському напрямках. Сьогодні, приблизно об 11 годині, у Харківському районі наші сили ППО збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко знизилася", — зазначив губернатор ОВА.

[ + – ] Боєць ЗСУ із "джавеліном".

Найбільш критичною точкою залишається Ізюм, де продовжуються бої. Як тільки у нас з'явиться можливість евакуювати людей або надати гуманітарну допомогу, ми обов'язково це зробимо.

[ + – ] Розбита техніка ЗС РФ на вулиці міста.

Що кажуть в РНБО?

Зі свого боку, секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського телемарафону попередив, що поки що не можна з упевненістю говорити, що в РФ вирішили відступити з північного фронту.

"Частина тих людей, які були на чернігівському та київському напрямках, передислокуються. Частина з них з'являється на харківському та донецькому напрямку", — зазначив Данілов. Він наголошує, що в цьому напрямку противник проводить підкріплення своїх угруповань для того, щоб посилити тиск на ЗСУ на територіях Харківської, Донецької та Луганської областей.

ЗС РФ зміцнює позиції на донбаському напрямку

Такий розвиток подій зазначає і генерал Девід Петреус, колишній директор ЦРУ. За його спостереженнями РФ переміщає сили на Донбас, незважаючи на заяви про відведення військ з України.

[ + – ] Девід Петреус

"Поточне становище свідчить про успіхи ЗСУ, спостерігаються локальні контратаки. Як результат, російські підрозділи, по суті, виявилися неефективними. Зараз їх переміщують до Білорусі, щоб заповнити втрати особового складу та замінити техніку, — пояснив експерт. — Потім через територію Білорусі та Росії їх спрямують до районів, де ЗС РФ досягли певного успіху, на донбаський напрямок".

Надалі на Донбасі підрозділи військ РФ спробують з'єднати з військами з Маріуполя, якщо Маріуполь буде захоплено.

У Маріуполі українські війська борються буквально до останнього бійця, стягують на себе російські батальйони й при цьому завдають їм значної шкоди. На думку Петреуса, зараз росіяни залишили свою первинну мету — захоплення Києва та повалення уряду Зеленського. Наразі вони спробують розширити захоплені території на Донбасі.

Раніше Фокус повідомляв, що бойова бригада ЗСУ розбила колону російської техніки: 5 з 15 одиниць техніки були повністю знищені, а решті завдано шкоди різного ступеня тяжкості. Водночас російська десантно-штурмова бригада провела прощальну церемонію на згадку про своїх загиблих, у кількості приблизно 200 людей.