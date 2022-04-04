Армия РФ хочет окружить ВСУ на Донбассе и захватить Харьков, – Минобороны Украины (видео)

Оккупанты ведут разведку беспилотниками в районе города Барвенково Харьковской области, а также создают запасы боеприпасов и готовят больницы к большому числу раненых.

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Российские захватчики готовятся окружить украинских военных в зоне операции Объединенных сил (ООС) и захватить Харьков. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку ООС и завладеть городом Харьков", – отметил он.

Противник усиливает группировку войск Западного и Южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах за счет переброски с других военных округов и путем привлечения подразделений из мобилизационного резерва, уточнил спикер Минобороны.

По информации Мотузяника, враг налаживает маршруты логистического обеспечения, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов, а также готовит медицинские учреждения для приема большого количества раненых.

"В целом, российские оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях юга Украины", – добавил военный.

Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны.

РФ стягивает войска – ситуация на Слобожанском направлении

Враг продолжает блокировать Харьков и обстреливает город из артиллерии, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Армия РФ усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в Белгороде и в районах сосредоточения войск на харьковском направлении. Оккупанты проводят разведку беспилотниками в районе города Барвенково Харьковской области и пытается отстроить мост через реку Северский Донец.

Как отметил Мотузяник, возле Изюма недалеко от села Бражковка враг провел неудачную разведку боем и отошел на ранее занятые рубежи.

Российские военные 3 апреля обстреляли жилой квартал Харькова, погибли 7 мирных жителей, еще 34 получили ранения. Снаряды повредили около десяти домов и троллейбусное депо.

А 2 апреля был обстрелян центр Харькова, парк культуры и отдыха им. Горького.

Кроме этого, 31 марта ВС РФ попали снарядом в подземный газопровод, без газа остались около 34 тыс. потребителей.