Військові РФ, які повернулися з України, намагаються масово звільнятися після нищівних втрат, — Генштаб

За даними наших військових, 20-та мотострілецька дивізія повернулася до пунктів постійної дислокації з втратами до 40% особового складу, озброєння та техніки.

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Генштаб ЗСУ опублікував вечірнє зведення подій станом на 40-ту добу героїчного протистояння Українського народу російському вторгненню. Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

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Незважаючи на те, що російське військове командування не повідомляє про втрати особового складу, іноді з'являється інформація про втрати окремих частин ЗС РФ.

За даними наших військових, 20-та мотострілецька дивізія (Камишин, Волгоградської області) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулися до пунктів постійної дислокації, втратила до 40% особистого складу, озброєння та техніки. Зараз значна частина військових, які повернулися з України, намагається звільнитися з армії.

[ + – ] Розбита російська техніка. [ + – ] Розбита російська техніка. [ + – ] Розбита російська техніка. Фото: Генштаб ВСУ

Окупанти організували польовий шпиталь у школі Ізюма

Медперсонал центральної районної лікарні в Глушкові Курської області перевели на посилений режим чергування: з 29 березня по 2 квітня сюди із Сумської області доправили близько 100 поранених "завойовників".

В Ізюмі підрозділи 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії зазнали суттєвих втрат, тому польовий госпіталь обладнали у приміщенні місцевої школи.

У Запорізькій області замінували лікарню

В окупованому місті Пологи Запорізької області заміновано внутрішню територію центральної районної лікарні. Персоналу та хворим заборонили повертатися до лікувального закладу, де розмістили поранених російських військових.

Втрати офіцерського складу росіяни поповнюють офіцерами вишів. У військовій петербурзькій академії зв'язку проводиться термінова підготовка офіцерів для військових військових частин.

На Сіверському напрямку усуваються наслідки діяльності російських військових.

усуваються наслідки діяльності російських військових. В Ізюмі росіяни організували фільтраційний табір та проводять примусове вивезення жителів до РФ.

росіяни організували фільтраційний табір та проводять примусове вивезення жителів до РФ. У Херсонській області продовжуються бойові зіткнення. Навколо Нової Каховки росіяни посилили пропускний режим на блокпостах. Громадянське населення змушують обладнати позиції, також у місцевих жителів забирають транспорт.

ЗСУ продовжують відтісняти ворога та звільняти захоплені території.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ йдуть із Житомирської області та мінують приватні будинки. За словами голови Житомирської ОВ Віталія Бунечка, російські військові також залишають військову техніку та боєприпаси.