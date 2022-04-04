Війська Росії залишили Житомирську область та замінували приватні будинки, — голова ОВА (відео)

Під час звернення чиновник заявив, що військові РФ під час відходу залишили військову техніку та боєприпаси. Місцевих жителів попередили про часткове замінування території.

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Російські загарбники залишили територію Житомирської області. Про це сказав у відеозверненні голова Житомирської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

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"Зменшилася кількість обстрілів. Ми поетапно відкидали ворога. Сьогодні російських окупаційних військ на Житомирщині немає. Вони пішли з Народицької територіальної громади, де окопалися", — заявив Бунечко.

Агресори пішли, частково залишивши в області техніку та боєприпаси. Війська Росії, за його словами, замінували приватні будинки, ліси та фактично залишили сліди війни.

Війна з російськими загарбниками, на думку Бунечка, ще не закінчилася. Агресори змінюють дислокацію та продовжують обстрілювати міста на сході та півдні України.

Глава ОВА підкреслив небезпеку мінування територій та загрозу можливих ракетних обстрілів.

Бунечко 31 березня говорив, що з початку війни Росії проти України в Житомирській області через обстріл поранення отримали 94 особи, з яких 43 цивільні. Загинули 52 особи, з яких 30 військовослужбовців, двоє поліцейських та 20 цивільних.

Нагадаємо, що вночі 6 березня російські війська здійснили авіаналіт у Житомирській області та потрапили снарядами до приватних будинків. Внаслідок атаки у місті Коростень зруйновано 10, а в Овручі — 15 житлових будинків.

За даними Міністерства оборони України, війська РФ готуються до оточення українських військових на Донбасі та захоплення Харкова. Для цього вони створюють запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів.

У Пентагоні попереджали, що російські війська наноситимуть авіаудари по Києву, Чернігову, Донбасу та Ізюму у Харківській області.