Войска России покинули Житомирскую область и заминировали частные дома, - глава ОВА (видео)

В ходе обращения чиновник заявил, что военные РФ при отходе оставили военную технику и боеприпасы. Местных жителей предупредили о частичном минировании территории.

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Российские захватчики покинули территорию Житомирской области. Об этом сказал в видеообращении глава Житомирской областной военной администрации (ОВА) Виталий Бунечко.

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"Уменьшилось число обстрелов. Мы поэтапно отбрасывали врага. Сегодня российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной громады, где окопались", — заявил Бунечко.

Агрессоры ушли, частично оставив в области технику и боеприпасы. Войска России, по его словам, заминировали частные дома, леса и фактически оставили следы войны.

Война с российскими захватчиками, по мнению Бунечко, еще не закончилась. Агрессоры меняют дислокацию и продолжают обстреливать города на востоке и юге Украины.

Глава ОВА подчеркнул опасность минирования территорий и угрозу возможных ракетных обстрелов.

Бунечко 31 марта говорил, что с начала войны России против Украины в Житомирской области из-за обстрелов ранения получили 94 человека, из которых 43 гражданских. Погибли 52 человека, из которых 30 военнослужащих, двое полицейских и 20 гражданских.

Напомним, что ночью 6 марта российские войска совершили авианалет в Житомирской области и попали снарядами в частные дома. В результате атаки в городе Коростень разрушены 10, а в Овруче – 15 жилых домов.

По данным Министерства обороны Украины, войска РФ готовятся к окружению украинских военных на Донбассе и захвату Харькова. Для этого они создают запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.

В Пентагоне предупреждали, что российские войска будут наносить авиаудары по Киеву, Чернигову, Донбассу и Изюму в Харьковской области.